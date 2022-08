ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಳೆ: ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಾಥ್‌

Ramanagara

oi-Punith BU

ರಾಮನಗರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 29: ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ ರಾಮನಗರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವರು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ) ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದ ಕಾರಣ, ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿ ಸಂಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Breaking: ರಾಮನಗರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಅಪಾಯಕಾರಿ; ಎಚ್‌ಡಿಕೆ ಮನವಿ

ಭಾನುವಾರ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲಕಾಲ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಬಿಡದಿ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮವು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಮೈಸೂರು ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ''ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಶನಿವಾರ ಮುಳುಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿಯ ಮೂರು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದಿವೆ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ವರುಣ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಾಗಿರುವ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ (4.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ಒಂದು ಭಾಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್‌ ಸಿಂಹ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಕುಂಬಳಗೋಡು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 19 ವಿಸ್ತರಣೆ ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಬಿಡದಿ ಬೈಪಾಸ್ (6.9 ಕಿ.ಮೀ) ಎರಡೂ ಕಡೆ ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬೈಪಾಸ್ (22.35 ಕಿ.ಮೀ.) ಮೂಲಕ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಮ್ಮುಖ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Traffic jams occurred in other parts of Ramanagara as a result of standing water on the Bengaluru-Mysore highway. In this background, many motorists are reaching Mysore via Kanakapura road due to standing water on the highway.