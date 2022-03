ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ V/s ಕೇಸರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್?

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 30: ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್" ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗದ್ದಲ, ಗಲಾಟೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಿಎಂ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯಿರುವ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರು, ಬಿಜೆಪಿಗರು ರೌಡಿಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರು ಎಂದು ಆಪ್ ದೂಷಿಸಿದೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಬೇಕೇ ವಿನಃ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ; ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಬುಧವಾರದ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೊರತಾಗಿ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿಯೂ ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು-ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆಡಿದ ಅದೊಂದು ಮಾತು, ಕೇಸರಿ ಪಡೆಯ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ ಆ ಮಾತು ಯಾವುದು?, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಆಯಿತು?, ಏನೆಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಿತು?, ಇಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿಗರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

