ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೆಹಲಿಗೆ ದಲೈಲಾಮಾ ಆಗಮನ, ಯಾಕೆ?

New Delhi

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 26: ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಧರ್ಮಗುರು ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಡಾಕಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಾಸಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಸಮಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಲಡಾಕಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಾಸಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಸಮಯ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಥುಪ್‌ಸ್ಟಾನ್ಲಿಂಗ್ ಗೊನ್ಪಾ, ಡಿಸ್ಕಿಟ್ ತ್ಸಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಾಗ ಸಭಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ದಲೈ ಲಾಮಾ, ಕಾರಣವೇನು?

ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪಾಳಿ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ದಲೈಲಾಮ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಸಭಾಂಗಣವು ಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿತ್ತು. ಒಳಗೆ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು.

English summary

Tibetan spiritual leader Dalai Lama arrived in Delhi on Friday after a gap of three years. It is yet to be confirmed whether he will hold meetings with political leaders after arriving in the national capital after a month-long stay in Ladakh.