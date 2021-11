ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶದ ಅರಿವಿದೆಯೇ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್

New Delhi

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 24: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿನ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. "ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮಗಳು" ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾರವು ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

'ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬೆಳೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಸುಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು "ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವೇ ದಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 22 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ

ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದಲೂ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲವು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. "ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ. ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂಥಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು," ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

English summary

Delhi Air Quality Crisis: "This is the national capital. Look at the signal we are sending to the world," the Supreme court told the government today.