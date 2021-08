ಪೆಗಾಸಸ್‌ ಹಗರಣ: ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ನೋಟಿಸ್‌

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಆ.17: ಸರ್ಕಾರವು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮೂಲದ ಪೆಗಾಸಸ್ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅನ್ನು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಬಳಸಿದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿದೆ.

"ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಸಿಜೆಐ) ಎನ್‌. ವಿ. ರಮಣ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ ಬೋಸ್ ಅವರ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ, "ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ" ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ತನ್ನ ಎರಡು ಪುಟಗಳ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮೂಲಕ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತ ನಂತರ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಬಳಸಿದ ಆಪಾದಿತ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯ'

"ಪೆಗಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು [ಅರ್ಜಿದಾರರು] ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತಿಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಯಾರ ಪ್ರಕರಣವೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬಳಸದಿರುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ವರ್ಚುವಲ್‌ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಸರ್ಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ತುಷಾರ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ನಾಳೆ, ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಸೇನೆಯು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಫಲನಾಗುತ್ತೇನೆ," ಮೆಹ್ತಾ ವಾದಿಸಿದರು.

ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

ಪೆಗಾಸಸ್ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ''ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ, ನಾವು ತಟಸ್ಥ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ ವರದಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗುವುದು. ನಾನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ. ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದ. ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ. ನಾವು ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು. "ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಫಿಡವಿಟ್? ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಮಾಹಿತಿಯು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಾವು ಸರಳ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಿ,"ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎನ್. ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಶಶಿಕುಮಾರ್‌ಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, "ರಾಜ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

