ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡುಕ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, AQI 380 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ ಜನವರಿ 06: ಕೊರೊನಾ ಮಧ್ಯೆ ಅಧಿಕ ಚಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತವೇ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುರಿದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯೂ ನಡುಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದಿನ 4-5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಳಿಯೂ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The whole of North India is chilling due to the cold, the snowfall on the mountains has increased the chill in the plains, while the light rain in Delhi on Wednesday has also increased the shivering.