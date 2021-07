New Delhi

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.10: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ಗರ್ ಕಾರ್ಲ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ರೈಸ್‌ನ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ "ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಅವಿವೇಕದ" ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು (ಕೇಂದ್ರ) "ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ" ಪತಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 21 ನೇ ವಿಧಿ ನೀಡುವ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾದ 10 ನಗರಗಳು ಯಾವುದು?- ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ

ಅರ್ಜಿಯು ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಮನೀಷಾ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಲ್ ರಾಕ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಮನೀಷಾ ಪತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ಗರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಾರತದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೀಷಾ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಪತಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೀಸಾ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ದುರುಪಯೋಗ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಈ ಅರ್ಜಿಯು, ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 (ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Dear @jacindaardern, the Govt. of India has blocked me from entering India separating me from my wife & family in Delhi. They blacklisted me without telling me, giving reasons, or letting me reply. Please watch my struggle https://t.co/dq0Z98SCFw @NZinIndia @MukteshPardeshi pic.twitter.com/sLM2nk9lR3