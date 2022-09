ದೆಹಲಿ ಮದ್ಯ ನೀತಿ ಹಗರಣ: ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಆಪ್ತನ ಬಂಧನ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28: ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವಿಜಯ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಓನ್ಲಿ ಮಚ್ ಲೌಡರ್ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಪರವಾನಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ "ಕಾರ್ಟೆಲೈಸೇಶನ್" ಮತ್ತು "ಪಿತೂರಿ" ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಂಡೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾಯರ್ ಪರವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮೀರ್ ಮಹೇಂದ್ರು ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು 2-4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, "2021-22ರ ದೆಹಲಿಯ ಜಿಎನ್‌ಸಿಟಿಡಿ ಯ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಜಯ್ ನಾಯರ್. ನಾಯರ್ ಪರವಾಗಿ ಇಂಡೋಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮೀರ್ ಮಹೇಂದ್ರು ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಂಡೆಗೆ ಸುಮಾರು 2-4 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಕೋಕಾಪೇಟ್‌ನ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಅರುಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಿಳ್ಳೈ, ನಾಯರ್ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹಣ ರವಾನೆಗಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರು ಅವರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಹಣದ ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ದೆಹಲಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ 2021-22 ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾಯರ್ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು "ವೈಯಕ್ತಿಕ" ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿಯ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಎಪಿಯು ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಸೇಡು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

