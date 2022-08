ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣ: ಅಮಾನತಾಗಿರುವ 11 ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ಸಮನ್ಸ್

New Delhi

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 23: ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಮದ್ಯದ ದೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿ.ಕೆ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಕಳೆದ ವಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ 11 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ 11 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅಂದಿನ ಅಬಕಾರಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆರ್ವ ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಆನಂದ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಂಕಜ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಸಿಬಿಐನ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ವ ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ತಿವಾರಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ದಿಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಯಾಕೆ? ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?

ಮದ್ಯದ ದೊರೆಗಳು ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿಯಮನಿವಾಗ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್‌ಗಳಾದ ನರೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಗುಪ್ತಾ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್‌ಗಳಾದ ಕುಲ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಭಾಷ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ಡೀಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾದ ಸತ್ಯ ಬ್ರತ್ ಭಾರ್ಗವ್, ಸಚಿನ್ ಸೋಲಂಕಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಮಾನ್ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಇತರ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

