ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಲು ಸಸ್ಯಾಹಾರದತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಭಾರತೀಯರು: ಸರ್ವೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 09: ಕೋರೊನಾ ವೈಸರ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಲು ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೂಗೋವ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು 2022ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 65ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವು ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಫೋಲೇಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 120 ರೋಗಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶೇ.81 ಪ್ರತಿಶತ ಭಾರತೀಯರು ದಿನದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಊಟವನ್ನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನವು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 74.9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಪ್ರಪಂಚದ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಪೋಲೆಂಡ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಸರಾಸರಿ 500ರಿಂದ 1000 ಜನರು ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿದ್ದಾರೆ.

