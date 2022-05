Mumbai

oi-Sunitha B

ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ರನ್‌ವೇ 34' ತೀವ್ರ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವಿಮಾನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್‌ನ ಮುಂಬೈ-ದುರ್ಗಾಪುರ SG-945 ವಿಮಾನವು ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದುರ್ಗಾಪುರದ ಕಾಜಿ ನಜ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹವಮಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಲ್ಬೈಸಾಖಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಥವಾ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಪೈಲಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪೈಲೆಟ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿನ ಭಯಾನಕ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ನಾವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕದಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದವು. ನಾವು ಬದುಕುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Extreme turbulence in a flight between Mumbai to Durgapur. I can feel what's going on in the minds of passengers when oxygen masks are coming down.



Airline was SpiceJet. Again it was B737 MAX.



Never travelling in this aircraft.

But thankfully no major accident. 🙏#SpiceJet pic.twitter.com/j7225Ag0UZ