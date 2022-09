ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ; ಕಟೀಲ್ ನಿಲುವು ಬಗ್ಗೆ ಕರಾವಳಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆ

Mangaluru

ಮಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌, 18: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅಂದು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಇದೀಗ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮದೇ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ನಡೆಗೆ ಕರಾವಳಿಗರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್‌ ನಿಲುವು ಏನು? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಜನರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ 2015 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ನಳಿನ್‌ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಾಸನ‌ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಣದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಯೋಧ್ಯೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಪುಡಿಗಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Dakshina Kannada MP Nalin Kumar Kateel staged padayatra against Yettinhole project. Now said that project is our own contribution and he become target of people, Know more,