ಅಕ್ರಮ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ 'ಆಪದ್ಬಾಂಧವ'

Mangaluru

oi-Kishan Kumar

ಮಂಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 15: ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುರತ್ಕಲ್​​​ ಟೋಲ್​ಗೇಟ್ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಪದ್ಬಾಂಧವ' ಎಂದೇ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಸೀಫ್ ಅಕ್ರಮ ಟೋಲ್ ತೆರವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆರವು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಈ ಮುಷ್ಕರ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ. ಟೋಲ್ ತೆರವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಆಸೀಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸನ: ಟೋಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವಸೂಲಿ; ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ

ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ 9 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ​​ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚುವ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಸೂಲಾತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

English summary

Asif from Mangalore, who has gone on Protest in a different way demanding the clearing of the Surathkal toll gate, which is operating illegally.