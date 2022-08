ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ... ನೋಂದಣಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌!

Mandya

oi-Srinivasa K

ಮಂಡ್ಯ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 27 : ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲವೇ? ಏಕೆ, ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೀಳರಿಮೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ತಂಡ, ಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೀಳರಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

" ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಮದುವಯಾಗದೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆ ಎಂದು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನವಿಡೀ ಯಾವುದೇ ಲವಲವಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೇಸರದಿಂದ ಕುಳಿತುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೂ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿವರು ಆಡುವ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಚೇತೋಹಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

English summary

A Youth team From Mandya organize A Bachelor Padayatra to Male Mahadeshwara Hills. According to the organizer, after the poster viral on Social media, a lot of youths showing interest participate this different padayatra,