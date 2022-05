ಕೊಡಗಿನ ಜಲಪಾತಗಳತ್ತ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್!

Madikeri

oi-Lavakumar B M

ಮಡಿಕೇರಿ, ಮೇ 31: ಕೊಡಗಿನ ಜಲಪಾತಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಕೂಪಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ದೂರದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಜಲಪಾತಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಈಜುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬಂದವರು ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಜಲಪಾತಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಗರದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ, ತೋಟ ಹೀಗೆ ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿವೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಎಂಬಂತೆ ಧುಮುಕುವ ಜಲಧಾರೆಗಳತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತೆರಳುವುದು ಕಡಿಮೆಯೇ.

ಕೆಲವು ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಅರಸಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೇವಲ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನಷ್ಟೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಈಜುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತ ಧುಮುಕುವ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಕಂದಕಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಳಿಯಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕವರು ಹೊರ ಬರಲಾರದೆ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

