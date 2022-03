ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ 'ಕೈ' ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾಧ್ಯನಾ?

Madikeri

oi-Lavakumar B M

ಮಡಿಕೇರಿ, ಮಾರ್ಚ್‌ 5: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಪಾರುಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ, ಸದ್ಯ ಕೊಡಗನ್ನು ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭದ್ರಕೋಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುವತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಸಂಘಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಸಂಘಟನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

English summary

In most areas throughout the Kodagu district, the BJP is organized at the grassroots level and the Congress party has to be organized at the grassroots level.