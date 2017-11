ಕೊಡಗಿನ ವೀರ ಯೋಧ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ

Madikeri

ಮಡಿಕೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Indian army Chief general Bipin Rawat unveiled field marshal KM Cariappa and general Timmayya's bronze statue in Gonikoppa Kaveri college ground at Madikeri, on November 4th.