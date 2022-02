Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 11: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 58 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು 50-52 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಪಿಯ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಸುಭಾಷ್ಪ (SUBHSP) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಭರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 50-52 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಸುಹೇಲ್‌ದೇವ್ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ (SUBHSP) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಭರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪೂರ್ವಾಂಚಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋನಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆ: ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಒಟ್ಟು ಶೇ.60.17 ಮತದಾನ

13 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಜಿಪುರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 700 ರೈತರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಹುತಾತ್ಮತೆಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ರಾಜಭರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ, ಮೋದಿ ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬಿಜೆಪಿಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತ ಹಗಲಿರುಳು ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ರಾಜ್‌ಭರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ-ದಲಿತ ವಂಚಿತ ಸಮಾಜದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಿಂದುಳಿದ-ದಲಿತರು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಜಯ ಖಂಡಿತ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 58 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ.60.17ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ ಹಾಕದಂತೆ ತಡೆದಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯಿಂದ ಮತ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಕೈರಾನಾ, ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರ ಮತ್ತು ಮೀರತ್‌ನ ಕೆಲವು ಬೂತ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಸ್‌ಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮತದಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬುಧಾನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ನಕಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಇವಿಎಂ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯವೂ ಮತದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಲವು ಬೂತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮತದಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮೀರತ್, ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರ, ಕೈರಾನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಇವಿಎಂ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಶಾಮ್ಲಿ, ಹಾಪುರ್, ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ, ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರ, ಮೀರತ್, ಬಾಗ್‌ಪತ್, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್, ಅಲಿಗಢ, ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖೈರಗಢ್, ಫತೇಹಾಬಾದ್, ಆಗ್ರಾ ಸೌತ್, ಬಹ್, ಛತ್ರ, ಮಥುರಾ, ಸರ್ಧಾನ, ಮೀರತ್ ನಗರ, ಛಪ್ರೌಲಿ, ಬರೌತ್, ಬಾಗ್ಪತ್ ಮತ್ತು ಕೈರಾನಾ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 623 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ 9 ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಾದ 58 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 53ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.

