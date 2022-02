ಯುಪಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಸೈಕಲ್ ಪಂಚರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಮಲ?

Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 20: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಇಂದು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 59 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 113 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಇಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಯಾದವರ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ (SP) ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡ್‌ನಿಂದ ಅವಧ್ ಪ್ರದೇಶದ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ 59 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ, ಎಸ್‌ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೈನ್‌ಪುರಿಯ ಕರ್ಹಾಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಸಿಂಗ್‌ ಬಘೇಲ್‌ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ 70 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾದವ ಮತಗಳಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 14 ಸಾವಿರ ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ.

