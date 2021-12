ಹೇಗಿದ್ದೋನ್ ಹೇಗಾದ ಕಾನ್ಪುರದ ಉದ್ಯಮಿ ಪಿಯೂಷ್ ಜೈನ್?

Lucknow

oi-Sunitha B

ಕಾನ್ಪುರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28: ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ಕಾನ್ಪುರದ ಉದ್ಯಮಿ ಪಿಯೂಷ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಶೋಧಿಸಿದಷ್ಟು ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನೋಟುಗಳ ಎಣಿಕೆಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈಗೆಟುಕದಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ದಾಖಲಾತಿಗಳು, ಕೀಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೈನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ, ಹಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಪಿಯೂಷ್ ಜೈನ್ ಯಾರು? ಈತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಈತನ ಬಳಿ ಅಪಾರ ಹಣ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಂತೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Kanpur businessman Piyush Jain, who was arrested for allegedly evading tax worth over Rs 31 crore, used to keep a very low profile, said his neighbours.