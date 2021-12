'ಕನೌಜ್ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಣ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದಲ್ಲ' ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್

Lucknow

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ನಗದು "ಬಿಜೆಪಿ ಹಣವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದಂತೆ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಣ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತಚರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಾಳಿಗಳು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.

ಯುಪಿಯ ಕನೌಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ತಯಾರಕ ಪಿಯೂಷ್ ಜೈನ್ ಅವರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 197.49 ಕೋಟಿ ನಗದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಹಣ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಗದು ಹಣದ ಎತ್ತರ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಲುಗಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಯಾರ ಹಣ ಯಾರದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ನೀವು ಅವನ ಪಾಲುದಾರರೇ? ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಹಣವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ" ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂಬ ವಿರೋಧದ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಅವರು, ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳು ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾಳಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಜೈನರು ಅವರು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ಯಮಿ ಪಿಯೂಷ್ ಜೈನ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಹಣದ ರಾಶಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ 'ಪಂಪಿ' ಜೈನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸುಮಾರು 50 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಪಿಯೂಷ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಕನೌಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 197 ಕೋಟಿ ನಗದು ಮತ್ತು 23 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಕದನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಬಿಜೆಪಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Friday said the nearly 200 crore cash recovered in a raid in Uttar Pradesh is "not BJP money", as she offered the most full-throated defence yet of the action and denied it was a case of mistaken identity as the opposition has alleged.