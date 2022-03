ಖುಷಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯೋಗಿ ಸೂಚನೆ- ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

Lucknow

ಕುಶಿನಗರ ಮಾರ್ಚ್ 28: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಕುಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ ಬಾಬರ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಬಾಬರ್ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಎಸಗಬಾರದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಪಿಯ ಕುಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ವೇಳೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕನಿಗೆ ಥಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯುವಕನ ಮೃತದೇಹ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಬಾಬರ್. ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬಾಬರ್ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಬರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿರೋಧಪಕ್ಷದವರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಬರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಪದೇ ಪದೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬಾಬರ್ ರಾಮ್‌ಕೋಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬಾಬರ್‌ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ನಂತರ ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆದರು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ನಂತರ ಲಖನೌಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

