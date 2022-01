'ಅಖಿಲೇಶ್ ಪಾಕ್ ಬೆಂಬಲಿಗ, ಜಿನ್ನಾ ಆರಾಧಕ' ಯೋಗಿ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ, ಜನವರಿ 28: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಾ ಆರಾಧಕರು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

"ಅವರು ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಆರಾಧಕರು, ನಾವು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಆರಾಧಕರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಿಂದಿ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ, "ಅವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಕನ್ವರ್ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮೋತ್ಸವದಂತಹ ಶೋಷಣೆಗಳು (ಕರ್ನಾಮಿ) ನಡೆದವು. ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ರಾಮಲೀಲಾ ವಿರಾಜಮಾನರ ಕನಸು ನಿಜವಾಯಿತು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಿಂದ 'ಕನ್ವಾರಿಯಾ'ಗಳ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೀಪೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ರಂಗೋತ್ಸವವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗುರುತಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಪಿ ಕುಲಪತಿ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ "ಕರ ಸೇವಕರ" ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 'ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು ಚೀನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಜಕೀಯ ಶತ್ರು ಎಂದಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಮತಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸದ್ಯ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅಖಿಲೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. "ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಶತ್ರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು (ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಬಂದೂಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರಾ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಾತ್ರಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಸ್‌ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿರುವುದು ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾತ್ರಾ ಸೋಮವಾರ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

ಇನ್ನೂ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಎಂತಹವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ, ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿ ಎಂದರು. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರ, ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ, ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಮತ್ತು ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ವರ್ಸಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ, ಗೂಂಡಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ನಡುವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಾ ಅವರು 73 ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು 2017 ರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು "ಅಬ್ಬಜಾನ್" (ತಂದೆಯ ಉರ್ದು ಪದ) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

