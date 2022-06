ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಯುಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

London

oi-Sunitha B

ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಯುಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಅಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಗುವೊಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಜೆಸ್ ಡೇವಿಸ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನ್ನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆಯ ಮರುದಿನ 20 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯದ ಅವಳು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅವಳ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು.

ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, MS ಡೇವಿಸ್ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್‌ನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಉಬ್ಬು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಋತುಚಕ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಇದೀಗ 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಸುಮಾರು 3 ಕೆ.ಜಿ. ಇದೆ ಎಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ನಾನು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A university student in the United Kingdom was completely stunned when she went to the toilet before a night out, but then gave birth.