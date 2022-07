'ಶಿಂಧೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಗೆದ್ದಿರಬಹುದು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನಲ್ಲ' ಮಮತಾ

Kolkata

oi-Sunitha B

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಜುಲೈ 04: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸೋಮವಾರ ಬಲವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪತನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ, "ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಸರಕಾರ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಿಂಧೆ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The new Maharashtra government led by Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis will fall soon. West Bengal CM Mamata Banerjee has predicted that this new government will not last long.