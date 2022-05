ಜೂನ್ 10 ರಿಂದ ಢಾಕಾ ಮೂಲಕ ಅಗರ್ತಲಾ- ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಡುವೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ

Kolkata

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ, ಮೇ 30: ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಢಾಕಾ ಮೂಲಕ ಅಗರ್ತಲಾ-ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 10 ರಿಂದ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತ್ರಿಪುರಾ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್‌ಎಚ್‌ ಡಾರ್ಲಾಂಗ್ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೈ ಕಮಿಷನ್, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸ್ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪುನರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ತ್ರಿಪುರಾ ಸರ್ಕಾರವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ರಿಂದ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಢಾಕಾ ಮೂಲಕ ಅಗರ್ತಲಾ-ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಸ್ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು

1. ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

2. ವಾಹನವನ್ನು ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

3. ಅಗರ್ತಲಾದಿಂದ ಢಾಕಾ ಮೂಲಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 2,300 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.

4. ತ್ರಿಪುರಾ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಢಾಕಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರ 1,000 ರೂ.

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಬಸ್ ಸುಮಾರು 19 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗರ್ತಲಾದಿಂದ ಢಾಕಾ ಮೂಲಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಗುವಾಹಟಿ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಮಾರು 35 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೆರೆಯ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ದರಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ರೈಲುಗಳ ಸ್ಥಗಿತದ ನಡುವೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸ್ ಸೇವೆಯು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

