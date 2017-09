Districts

ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

4 killed and 3 injured in lighting in Yadgir district, Karnataka. Injured admitted to Bagalkot government hospital. ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ನಾಲ್ವರು ಸಾವು