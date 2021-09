ನಾಯಿ ಕಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು!

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 27: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 55 ಸಾವಿರ ಜನರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಲಿಯಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಎಂಬುದು ಅಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ. ಆದರೂ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 28ರಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 'ವಿಶ್ವ ರೇಬೀಸ್ ದಿನ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆ. 28 ರೇಬಿಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ ಲೂಯಿ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನ. ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 'ವಿಶ್ವ ರೇಬಿಸ್ ದಿನ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ವಾನ ಪ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ರೇಬಿಸ್ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ರೇಬೀಸ್ ರೋಗದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 28 ರಂದು ವಿಶ್ವ ರೇಬೀಸ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಮುಂದಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

The rabies vaccine campaign is free for 3 days from September 28 to 30. Animal husbandry Minister Prabhu Chauhan has appealed to the public to visit the nearest veterinary center and vaccinate their dogs. Know more.