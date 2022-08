ನೂತನ ಕಮಾಂಡೋ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ!

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು,ಆಗಸ್ಟ್‌. 5: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಮಾಂಡೋ ಘಟಕವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದರೂ, ಅದು ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾತ್ರವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಹೊಸ ಘಟಕವನ್ನು ರಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಇನ್ನೂ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ, ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜುಲೈ 27ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ರಾಜಕೀಯ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊಸ ಕಮಾಂಡೋ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಘಟಕಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಕರ್ನಾಟಕವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಜಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಘಟಕವನ್ನು (ಗರುಡ) ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಕಮಾಂಡೋ ಘಟಕದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಟಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕವು ಅಂತಹ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಟ್ (ವಿಶೇಷ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಲೀಸ್‌ 303 ಲೀ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಫಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ಲೋಡಿಂಗ್ ರೈಫಲ್‌ನಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಘಟಕದಂತೆ ಅವರು ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಅವರ ಕಮಾಂಡೋ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಟ್‌ಗೆ ಎಕೆ ಸರಣಿಯ ರೈಫಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಂತಹ ಹೊಸ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಭಾರೀ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಮಾಂಡೋವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು 2016 ರಿಂದ ವಿದೇಶದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಧದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಯ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ 2016 ರಿಂದ ₹7 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಗರುಡ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಘಟಕ ಮತ್ತು ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಪಡೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸ್ಕ್ವಾಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನ್ ಹೆಕ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಎಂಪಿ5 ಸಬ್‌ಮಷಿನ್‌ಗಳು, ಇಸ್ರೇಲಿ- ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರ್ನರ್ ಶಾಟ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ನೈಪರ್ ರೈಫಲ್‌ಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರೈಫಲ್‌ಗಳು ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

A week has passed since Chief Minister Basavaraja Bommai announced the creation of a new commando unit in the state, but the police are yet to get clear guidelines on what it will be and what its role will be.