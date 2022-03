ಹಿಂದೂಪುರ ಮತ್ತು ಪೆನುಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲು ಸೇವೆ ವ್ಯತ್ಯಯ

Karnataka

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 24: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ, ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂಪುರ ಮತ್ತು ಪೆನುಕೊಂಡ ನಡುವಿನ ಮಾರ್ಗದ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಹಳಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ವಿಭಾಗದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 29 ರವರೆಗೆ 16 ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಗಳು ರದ್ದುಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್-ಧರ್ಮಾವರಂ ಮೆಮು ಡೈಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳು, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್-ಯಶವಂತಪುರ ಗರೀಬ್ ರಥ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಉದ್ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಸೋಲಾಪುರ-ಹಾಸನ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರೈಲುಗಳು ರದ್ದುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.



ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೀಗಿದೆ: "ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಪೆನುಕೊಂಡಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಬಂಧವಿದ್ದು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲೈನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 2015-16ರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 1,104 ಕೋಟಿ ರು ಆಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 82 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಪುರದಿಂದ ಪೆನುಕೊಂಡ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆ) ಅನುಪ್ ದಯಾನಂದ ಸಾಧು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಅನನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದವರಿಗೆ SMS ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ತಿರುಚಿದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡುಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾದ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರದ್ದಾದ ರೈಲುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಂತ-ಹಂತದ ವಿಧಾನ

ಹಂತ 1: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹಂತ 2: ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ Exceptional Info ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.

ಹಂತ 3: ರದ್ದುಗೊಂಡ ರೈಲುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 4: ಸಮಯ, ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ರೈಲುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ರದ್ದಾದ ರೈಲುಗಳ ನಿಜವಾದ ಆಗಮನ-ನಿರ್ಗಮನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು enquiry.indianrail.gov.in/mntes ಅಥವಾ NTES ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

English summary

To facilitate doubling of track with electrification of the line between Hindupur and Penukonda, the South Western Railway (SWR) has decided to cancel services of 16 trains, partially cancel six trains and divert four trains from March 21 to March 29.