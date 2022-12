ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 26: ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ (ಎಸ್‌ಟಿ) ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಎಚ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣ ಬದಲಾಗಲಿದೆಯಾ?

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಯಾವುದೇ ಸಹೋದರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಮುಂದೆ ಸವಾಲಿನ ದಿನಗಳು ಕಾದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ರೆಡ್ಡಿಯಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾವು 2015 ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ರೆಡ್ಡಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೊರಗಿನವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ರೆಡ್ಡಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಿನವರಂತೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಭ್ರಷ್ಟ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

