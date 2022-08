ವಿವಾಹಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಪೋಷಕರ ವಿಮೆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಅರ್ಹರು: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 11: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ವಿವಾಹಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಪುತ್ರರೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಮಾ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರು ವಿವಾಹಿತ ಪುತ್ರರು ಅಥವಾ ವಿವಾಹಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೃತರ ವಿವಾಹಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2012ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಯಮನೂರಿನ ಬಳಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ರೇಣುಕಾ (57 ವರ್ಷ) ಎಂಬುವವರ ವಿವಾಹಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್‌. ಪಿ. ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ತಮಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ರೇಣುಕಾ ಅವರ ಪತಿ, ಮೂವರು ಪುತ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಕೋರಿದ್ದರು. ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 6 ಪ್ರತಿಶತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 5,91,600 ರೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು. ವಿವಾಹಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಅವಲಂಬಿತರಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು.

ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವಲಂಬನೆ ಎಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಅವಲಂಬನೆಯು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಸೇವಾ ಅವಲಂಬನೆ, ದೈಹಿಕ ಅವಲಂಬನೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಮೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಇತರ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಮೃತರು ಖರೀದಿಸಿದ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,500 ರೂ.ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಮಾದಾರನ ವಾದವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.

