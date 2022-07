ಕುಡುಕರಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸುಧಾರಕರು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತು!

Karnataka

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ04: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಕಿಕ್ ಏರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 23 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ.

ಜನರ ಹಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೂ ಪರದಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳಂತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಣ್ಣೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆದಿರೋದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕುಡುಕರು ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸುಧಾರಕರು ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು ಸಖತ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Amid economic shock and price hike, liquor is being sold at a high sale in the state. In the last three months, liquor has been sold in a record amount in the state. More than 7500 crores of revenue has come to the government coffers from the sale of 23 crore liters of liquor, know more