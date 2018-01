ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ, ದೂರು

Districts

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

By: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Karnataka BJP General Secretary and Chikkamagaluru MLA C.T.Ravi received life threat letter. C.T.Ravi failed complaint to SP Annamalai on January 30, 2018.