ಆದರೂ, ಸಿಎಂ ತೋರಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಿಲ ಸೇರಿದ ಅತೃಪ್ತರು

Karnataka

oi-Balaraj Tantry

ಆಕಡೆ, ಕೊರೊನದ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖ್ಯವಾಯಿತು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವೇ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಕತ್ತಿ ಮಸೆಯುತ್ತಿರುವವರನ್ನೂ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

ಹೌದು, ಅಂತಹ ಸಂದಿಗ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗೂ ಅಂಜದೇ ಬಿಎಸ್ವೈ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಹಳೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಗೇಟ್ ಮುಟ್ಟಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋದು

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅರಿತೇ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣೆಹಾಕದ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ.

'ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಹೂರ್ತವಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ'- ಎಚ್‌. ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಕೊರೊನಾ ಹಾವಳಿಯ ನಡುವೆ, ಬಿಜೆಪಿಯೊಳಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಭಿನ್ನಮತೀಯರು ಹೂಡಿದ ದಾಳ ಎಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ 75+ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು..

English summary

Leaders Didn't Successful in Changing Yediyurappa from CM Post, Ruling out leadership change, Karnataka Chief Minister B S Yediyurappa asserted he will remain in the post for the remaining over two year period and complete the term, and there was no confusion regarding this within the ruling BJP.