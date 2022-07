ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕಾಲ ಇದಲ್ಲವೇ?

Karnataka

oi-Lavakumar B M

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 11:ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರುಣ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ, ಭೂಕಂಪನದ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮತದಾರರ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದಾಗಲೀ, ಅವರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಾಗಲೀ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇನಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ರೀತಿ?

ಸಿಎಂ ಮನೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ: ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ರೈತರ ಬಂಧನ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂಗಾರು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದಿ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ವರುಣನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಖುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ತೋಟಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲೆವೆಡೆ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವ ಎದುರಾಗಬಹುದೆಂದು ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು, ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು, ಜನರ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆಶ್ರಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡರಿಗೆ ಸೂರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ.

English summary

Monsoon rain massively hit some districts of Karnataka. this is the right time for People's representatives to respond who suffering due to rain and floods across the state.