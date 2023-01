ಬೆಂಗಳೂರು- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 130 ಕಿಮೀ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿವೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳು- ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಏನು?

Karnataka

oi-Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 19: ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಅರೆ-ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

English summary

There is already much talk of having a semi-high speed Vande Bharat Express train service between Hubli-Dharwad and Bangalore. However, South Western Railway has come up with a new project