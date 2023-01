ಬೆಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ಯಾಗ್‌

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 2: ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅರಿವು ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಕಲಬೆರಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮದ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯು ಈ ವಾರ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಬೆಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಯಂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉದ್ಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2020- 25ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ, ಉದ್ಯಮದ ಟ್ಯಾಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿನಂತಿಗಳು ತುಂಬಿವೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದ ಸೇವನೆಯು ಏರಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಸಹ ಕೃಷಿ- ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ಎಂ ನಿರಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Due to increasing demand for jaggery and jaggery-based products and increasing awareness about healthy lifestyle and widespread adulteration of the material, the Department of Commerce and Industry has come forward to regulate this sector and issue a benchmark tag.