5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 12: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ 2022 ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ಆರ್ ನಿರಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಭೆಯು ನವೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದ 4 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಭೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿರಾಣಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರೋಡ್‌ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಭೆ: ಯುರೋಪ್ ರೋಡ್‌ಶೋಗೆ ಸಚಿವ ನಿರಾಣಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 50,000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20,000 ಎಕರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 30,000 ಎಕರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವು ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ₹ 62,085 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಎಫ್‌ಡಿಐಗಳ (ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ) 38 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ, ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ನೀತಿಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು) ಇ ವಿ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಹಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಉನ್ನತ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ದಿನದ ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗವು ಐಟಿಸಿ, ಸ್ಕೇಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಿನ್ಯೂ ಪವರ್‌, ಸೆಮ್ಸ್‌ಕಾರ್ಪ್‌ ಎನರ್ಜಿ, ಲಿಥಿಯಾನ್‌ ಪವರ್‌, ಡಾಲ್ಮಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್‌, ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್‌, ನೆಸ್ಲೆ, ಜುಬುಲಿಯಂಟ್‌ ಫುಡ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್‌, ಗರುಡ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌, ಓಶಿಯನ್‌ ಪರ್ಲ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತ ಗುಂಜನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಐಟಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅನಿಲ್ ರಜಪೂತ್, ಜುಬ್ಲಿಯಂಟ್ ಫುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರದೀಪ್ ಅಹುವಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಾಹಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ಗಿರಿ ರೋಡ್‌ಶೋನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

English summary

The Karnataka government is expecting an investment of ₹ 5 lakh crore during the Global Investors Meet 2022 to be held in the coming months, said the state's Large and Medium Industries Minister Murugesh R Nirani.