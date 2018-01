ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರುಮುಕ್ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ ಉಚಿತ ವೈಫೈ!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 16 : ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 61.43ರಷ್ಟಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯನ್ನೂ ತಲುಪಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈಫೈ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಸರಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವೇನೋ ಸರಿ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಸರಕಾರ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರು ಇಂದು ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳೇ ಇಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.

ಸರಕಾರದ ಈ ಉಚಿತ ಸವಲತ್ತು ಸದುದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ಹಲವಾರು ಸೇವೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಓಕೆ, ಆದರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka government will provide free wi-fi services to rural youths across the State with an aim to improve last mile connectivity and thus generate more employment opportunities. Information Technology Dept. of the state intends to provide a free data of 1 GB per month. pic.twitter.com/tpUa2GjNyr