oi-Mayuri N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು. 02: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ) ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣವು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ''ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2020 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2021 ರವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ) ಸಮುದಾಯದ ಜನರ 2,327 ಕೊಲೆ, ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ,'' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ 1,504 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 54 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ, ಶೋಷಣೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

SC, ST ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ: ಡಿಸಿ ಸಭೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು

ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಕರೆದು ನಿಂದಿಸುವುದು, ಸೇವೆ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ದ ಇನ್ನೂ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

Between April 1, 2020 to March 31, 2021, there have been 2,327 cases of murder, exploitation and other cases on members of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe (SC/ST) community in Karnataka, according to data from the state government.