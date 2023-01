ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.80 ಮೀಸಲಾತಿ: ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

Karnataka

oi-Punith BU

ಹಾವೇರಿ, ಜನವರಿ 7: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ 80% ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಾವೇರಿಯ ಕನಕ-ಶರೀಫ್-ಸರ್ವಜ್ಞ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಡಾ.ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 86ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವರ್ಗದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂದಿನಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉತ್ಸವ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚರ್ಚೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿಸುತ್ತಾ, ಇಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಅಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ವೇದಿಕೆಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ:‌ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ನಿಯೋಗ ಚರ್ಚೆ

ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೊರಬರುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಳೆಯಿಂದ ಹೆಣೆದಿರುವ ಹಲವಾರು ಉಪಭಾಷೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಭೌತಿಕ ಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಡಿಭಾಗದ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರವೇ ವಿಶೇಷ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Chief Minister Basavaraja Bommai said that the state government has planned to give 80% reservation to Kannadigas in jobs after presenting the bill for the comprehensive development of Kannada.