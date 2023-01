'ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಡಿತ BSY ಕೈತಪ್ಪಿ BL ಸಂತೋಷ್ ಕೈಸೇರಿಯಾಗಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ'

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಡಿತ ಬಿಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೈತಪ್ಪಿ ಬಿಎಲ್‌ ಸಂತೋಷ್ ಕೈಸೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ವರದಿ? ತಿಳಿಯಿರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 30: ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಡಿತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೈತಪ್ಪಿ ಬಿಎಲ್‌ ಸಂತೋಷ್ ಕೈಸೇರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ. 'ಯಾರೋ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಎಲ್‌ ಸಂತೋಷ್‌ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಘಟಕವು, 'ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಇದು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಹಿಡಿದಿರುವಾಗ BSY ಬಣದ ಶಾಸಕರ ಕೈಗೆ ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬು ನಿಶ್ಚಿತ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೇ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟಾಂಗ್‌ ನೀಡಿದ್ದ ಬಿಎಲ್‌ ಸಂತೋಷ್‌ ಅವರು, 'ಯಾರೋ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಹೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

The Congress said that Yeddyurappa's control of the state BJP is in the hands of BL Santosh. BJP national general secretary BL Santhosh said that 'one cannot give tickets as soon as four people say so