English summary

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah said all schools in the state should teach Kannada. Siddaramaiah addressed the state on Wednesday, November 1, 2017 morning on the occasion of 62nd Karnataka Rajyotsava. 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಬೇಕು'