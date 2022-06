ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನರೇಶ್ ಬಾಬು- ರಮ್ಯಾ ರಘುಪತಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್

Karnataka

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ. 28: ದಕ್ಷಿಣದ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಳಿಯ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ರ ನರೇಶ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ರಮ್ಯಾ ರಘುಪತಿಗೆ ಡೈವೋರ್ಸ್ ನೀಡಲು ಆಡಿದ ನಾಟಕದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಮ್ಯಾ ರಘುಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಿರುವ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದೂರುದಾರರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ 'ಪವರ್ ಟಿವಿ' ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆದಿದೆ.

English summary

Is Telugu Actor Naresh Harassment to His 3rd Wife Ramya Raghupathi for his 4th Marriage with Pavithra Lokesh. He alleges Rs 500 crore fraud case against his 3rd wife. Know more.