ಬೀಜಿಂಗ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 23: ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರು ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾವೋ ಝೆಡಾಂಗ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಚೀನಾ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಚೀನಾ (ಸಿಪಿಸಿ) ಯ 20ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸಮಿತಿಯ ಮೊದಲ ಸರ್ವಸದಸ್ಯ ಅಧಿವೇಶನ(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 20ನೇ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ 203 ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು 168 ಪರ್ಯಾಯ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಿಷನ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ವಾರದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ 205 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 11 ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕ್ಸಿ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಚೀನೀ ಪ್ರೀಮಿಯರ್, ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶನಿವಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹು ಜಿಂಟಾವೊ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಗಮನದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದದಿಂದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತ್ತು. 79 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಪೂರ್ವವರ್ತಿ, ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ಚೀನಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರದಂದು ಚೀನಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ 20ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ ಹೂ ಜಿಂಟಾವೊ ಅವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿತ್ತು. ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾನೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಗಾರ ಲಿಯು ಜಿಯಾವೆನ್, ಹೂ ಜಿಂಟಾವೊ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ನಾನು ಇಡೀ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

