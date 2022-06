ವಿಶ್ವದ 6ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕನಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ!

International

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಜೂನ್ 18: ಗೂಗಲ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಆರನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆರ್ಗೆ ಬ್ರಿನ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ನಿಕೋಲ್ ಶಾನಹಾನ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, 48 ವರ್ಷದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾನಹಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಬ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಶಾನಹಾನ್ ದಂಪತಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಇವರಿಬ್ಬರು, ನವೆಂಬರ್ 7, 2018 ರಂದು ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾರಾ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿನ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜಂಟಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳೆ ಮಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೇಡ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಉನ್ನತ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸ್ವಭಾವದ ಕಾರಣ, ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾರಾದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಪೋಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದ ಬ್ರಿನ್; ಶಾನಹಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಬ್ರಿನ್ 23andMe ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಅನ್ನಿ ವೊಜ್ಸಿಕಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ 2015 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಬ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ವೊಜಿಸಿಕಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ-ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿನ್ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಶಾನಹಾನ್ ಬಿಯಾ-ಎಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಬಿಲ್‌ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾದಿ ತುಳಿದ ಸೆರ್ಗೆ ಬ್ರಿನ್; ವಿಶ್ವದ ಆರನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಿಂಡಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ಇದೆ.

ಬಿಲ್‌ಗೇಟ್ಸ್‌ ದಂಪತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಿನ್‌ನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 94 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

