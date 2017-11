ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ..?!

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಹೌದಾ?! ಇಂಥದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೇನಾ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಟ್ರಂಪ್ ಖಾತೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಲೋಕದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಿನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರಾ...?

ಅಮೆರಿಕದ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್- ಇವಾಂಕಾ ದೀಪಾವಳಿ

ಅಂಥ ಮನೆಬಿದ್ದುಹೋಗುವ ಕಾರಣ ಎಂಥದ್ದೂ ಇಲ್ಲ! ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಕೊನೇ ದಿನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನ.2 ರಂದು ಬೇಕೆಂದೇ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ!

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF