ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾಗಬಹುದು?

International

oi-Punith BU

ಲಂಡನ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 14: ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ III ರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ರಾಣಿ ಕಾನ್ಸಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮಿಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರವಿರುವ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಜ್ರದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೋಲಾಹಲದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಹಿನೂರ್ 105 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಜ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ದೊರೆ ನಾದಿರ್ ಶಾ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ವಜ್ರವನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ರಾಜ ಷಹಜಹಾನ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯ ಈ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆ.

ವಾರಂಗಲ್‌ನ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇಗುಲವೇ ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರದ ಮೂಲ ನೆಲೆ?

ಪಂಜಾಬ್‌ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ವಾಧೀನವಾದ ನಂತರ 1849ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಇದು ಅನೇಕ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಕೈಯಿಂದ ಹಾದುಹೋಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಹಿನೂರ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಾದದ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರವನ್ನು 1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ತಾಯಿಯ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಮಿಲ್ಲಾಗೆ ರವಾನಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಣಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದಾಗ ರಾಣಿ ತಾಯಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಮಯ ಬದಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಸಲಹೆಗಾರರಂತೆ ಹಿಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಗಂಭೀರವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಆತಂಕಗಳಿದ್ದವು ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

King Charles III's coronation will take place in May next year. Queen Consort Camilla will also be crowned with the King. Then the crown with Kohinoor diamond is done.