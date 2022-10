ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಬುಡಕಟ್ಟು ಶಂಕಿತರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: 2 ಸಾವು

International

ಈಶಾನ್ಯ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಶಂಕಿತರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಶಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಕರಿ ಪಿಂಕಾಮ್ ಮತ್ತು ಜಕಾರಿ ಹೋಲ್ಟ್ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಕೊಲ್ವಿಲ್ಲೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪೋಕೇನ್‌ನ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೆಲ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತೋಳಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂತರ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಬುಡಕಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು FBI ಮತ್ತು ಶೆರಿಫ್ ಡೆಪ್ಯೂಟೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹುಡುಕಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಕೊಲ್ವಿಲ್ಲೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಟೆಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೋಡಿ ಡೆಸಾಟೆಲ್ ಅವರು ನೆಸ್ಪೆಲೆಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಲ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

